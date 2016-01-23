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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 23 января 2016
Кельн
23.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
18'
А. Модест (П)
36'
Д. Дидави
51'
Т. Вернер
83'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
90'
+2
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Ф. Костич
87'
Замена
Ф. Кляйн
️️️️
Л. Рупп
83'
ГОЛ! 1:3!
К. Гентнер
Пас отдал
Л. Рупп
77'
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Йойич
️️️️
К. Фогт
71'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Л. Биттенкурт
66'
Замена
С. Цоллер
️️️️
П. Ольковски
52'
51'
ГОЛ! 1:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Ф. Костич
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дидави
19'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Модест
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
16
Ольковски
3
Хайнц
5
Марох
14
Хектор
7
Фогт
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
3-4-2-1
22
Тытонь
2
Инсуа
5
Швааб
5
Нидермайер
10
Рупп
20
Ди
4
Гентнер
6
Гросскройц
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
32
Биттенкурт
37
Младенович
37
Младенович
32
Биттенкурт
7
Фогт
18
Йойич
18
Йойич
7
Фогт
16
Ольковски
6
Цоллер
6
Цоллер
16
Ольковски
10
Рупп
17
Кляйн
17
Кляйн
10
Рупп
18
Костич
32
Баумгартль
32
Баумгартль
18
Костич
11
Вернер
11
Кравец
11
Кравец
11
Вернер
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
22
Митчелл Лангерак
ВР
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
80
Борис Тащи
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Кельн - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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