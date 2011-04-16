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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 16 апреля 2011
Кельн
16.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
68'
М. Новакович
51'
С. Таски
53'
М. Харник
63'
З. Кузманович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
Замена
М. Дельпьер
️️️️
Какау
Замена
К. Гентнер
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
Л. Подольски
Замена
С. Шипплок
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
Т. Ялчин
Замена
Т. Ялчин
️️️️
Пети
Желтая карточка
К. Молинаро
ГОЛ! 1:3!
М. Новакович
Пас отдал
К. Клеменс
Желтая карточка
М. Ланиг
Желтая карточка
М. Ренсинг
Желтая карточка
Пети
ГОЛ с пенальти! 0:3!
З. Кузманович
Желтая карточка
П. Жеромел
ГОЛ! 0:2!
М. Харник
Пас отдал
С. Таски
ГОЛ! 0:1!
С. Таски
18'
Желтая карточка
Х. Булахруз
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Пешко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Какау
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-4-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
21
Пешко
8
Пети
13
Ланиг
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
4-3-3
26
Ульрайх
23
Булахруз
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
15
Хайнал
28
Треш
8
Кузманович
30
Оказаки
22
Харник
18
Какау
8
Пети
24
Ялчин
24
Ялчин
8
Пети
21
Пешко
17
Клеменс
17
Клеменс
21
Пешко
18
Какау
15
Дельпьер
15
Дельпьер
18
Какау
15
Хайнал
4
Гентнер
4
Гентнер
15
Хайнал
22
Харник
22
Шипплок
22
Шипплок
22
Харник
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Франк Шефер
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
17
Кевин Пеццони
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Кельн - Штутгарт
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
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