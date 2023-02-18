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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 18 февраля 2023
Штутгарт
18.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
9'
Ж. Диаш
59'
Б. Соса
74'
Т. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Кельн
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Силас
87'
84'
Желтая карточка
С. Адамян
Желтая карточка
Э. Мийо
82'
Замена
П. Штенцель
️️️️
В. Антон
81'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
К. Фюрих
81'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Г. Харагучи
81'
76'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Л. Майна
ГОЛ! 3:0!
Т. Кулибали
Пас отдал
В. Эндо
74'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ж. Диаш
73'
65'
Желтая карточка
Э. Скири
65'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
65'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
ГОЛ! 2:0!
Б. Соса
59'
58'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Желтая карточка
К. Мавропанос
52'
Желтая карточка
Силас
23'
23'
Желтая карточка
Ю. Хабот
ГОЛ! 1:0!
Ж. Диаш
Пас отдал
Г. Харагучи
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-3-1-3
1
Бредлов
16
Каразор
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
21
Ито
78
Харагучи
23
Диаш
26
Силас
10
Фюрих
4-2-1-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Сольдо
24
Хабот
14
Хектор
5
Мартель
6
Скири
23
Хусейнбашич
37
Майна
11
Кайнц
27
Тиггес
3
Антон
15
Штенцель
15
Штенцель
3
Антон
10
Фюрих
4
Вагноман
4
Вагноман
10
Фюрих
78
Харагучи
20
Мийо
20
Мийо
78
Харагучи
23
Диаш
10
Кулибали
10
Кулибали
23
Диаш
26
Силас
16
Пфайффер
16
Пфайффер
26
Силас
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
9
Зелке
37
Майна
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нартей
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
1
Тимо Хорн
ВР
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
28
Николас Нартей
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
21
Деян Любичич
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Штутгарт - Кельн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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