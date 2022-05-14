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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 14 мая 2022
Штутгарт
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
12'
С. Калайджич
90+2'
В. Эндо
60'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Кельн
Замена
Р. Массимо
️️️️
Э. Томми
90'
+8
Желтая карточка
Т. Кулибали
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
М. Швабе
ГОЛ! 2:1!
В. Эндо
90'
+2
Замена
Т. Кулибали
️️️️
А. Каразор
85'
82'
Желтая карточка
Б. Шмитц
80'
Желтая карточка
Я. Хорн
78'
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
78'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Л. Килиан
66'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
66'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Замена
Э. Томми
️️️️
К. Фюрих
58'
46'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Й. Хектор
ГОЛ! 1:0!
С. Калайджич
Пас отдал
К. Фюрих
12'
Пенальти не реализован!
С. Калайджич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
40
Матео Климович
АП
17
Эмер Беяз
АП
15
Роберто Массимо
ПП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-4-1-2
21
Мюллер
16
Каразор
21
Ито
3
Антон
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
15
Мавропанос
10
Фюрих
8
Томаш
11
Калайджич
4-2-1-1-2
1
Швабе
3
Эхизибуе
15
Килиан
4
Хюберс
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
27
Модест
13
Ут
10
Фюрих
27
Томми
27
Томми
10
Фюрих
Томми
15
Массимо
15
Массимо
Томми
16
Каразор
10
Кулибали
10
Кулибали
16
Каразор
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
14
Хектор
38
Хорн
38
Хорн
14
Хектор
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
15
Килиан
19
Лемперле
19
Лемперле
15
Килиан
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
40
Матео Климович
АП
17
Эмер Беяз
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
40
Матео Климович
АП
17
Эмер Беяз
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Штутгарт - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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