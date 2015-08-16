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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 16 августа 2015
Штутгарт
16.08.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Кельн
79'
Д. Дидави (П)
75'
А. Модест (П)
77'
С. Цоллер
90+2'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ю. Осако
Пас отдал
А. Модест
Замена
Т. Вернер
️️️️
Э. Инсуа
85'
Замена
Я. Климент
️️️️
М. Харник
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Дидави
79'
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Цоллер
Пас отдал
К. Фогт
Замена
А. Максим
️️️️
Л. Рупп
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Модест
Желтая карточка
Э. Инсуа
71'
68'
Замена
С. Цоллер
️️️️
П. Ольковски
Желтая карточка
К. Гентнер
67'
61'
Желтая карточка
К. Фогт
61'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
54'
Замена
Ю. Осако
️️️️
М. Йойич
46'
Замена
К. Фогт
️️️️
Я. Герхардт
Желтая карточка
Т. Баумгартль
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
4-2-2-2
22
Тытонь
17
Кляйн
14
Глоушек
32
Баумгартль
2
Инсуа
10
Рупп
4
Гентнер
18
Костич
10
Дидави
10
Гинчек
22
Харник
4-4-1-1
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
16
Ольковски
14
Хектор
31
Риссе
18
Йойич
33
Леманн
31
Герхардт
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Рупп
44
Максим
44
Максим
10
Рупп
2
Инсуа
11
Вернер
11
Вернер
2
Инсуа
22
Харник
9
Климент
9
Климент
22
Харник
31
Герхардт
7
Фогт
7
Фогт
31
Герхардт
16
Ольковски
6
Цоллер
6
Цоллер
16
Ольковски
18
Йойич
10
Осако
10
Осако
18
Йойич
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Штутгарт - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
МХПАрена
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