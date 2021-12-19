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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 19 декабря 2021
Кельн
19.12.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
89'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
Желтая карточка
Я. Тильманн
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
К. Шиндлер
89'
89'
Замена
В. Фагир
️️️️
Т. Кулибали
Желтая карточка
Й. Хектор
86'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Р. Чикош
86'
79'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Фюрих
72'
Замена
Силас
️️️️
О. Мармуш
72'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Ф. Ферстер
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
71'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
69'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Андерссон
57'
Замена
М. Ут
️️️️
О. Дуда
56'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Л. Шауб
56'
21'
Желтая карточка
О. Мармуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
17
Эмер Беяз
АП
26
Силас
ПВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
4-2-2-2
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
5
Чикош
22
Шмитц
6
Озкан
21
Шауб
11
Кайнц
8
Дуда
27
Модест
20
Андерссон
3-2-3-2
21
Мюллер
15
Мавропанос
3
Антон
21
Ито
3
Эндо
23
Мангала
10
Фюрих
40
Климович
10
Кулибали
22
Мармуш
10
Ферстер
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
21
Шауб
38
Хорн
38
Хорн
21
Шауб
5
Чикош
15
Килиан
15
Килиан
5
Чикош
20
Андерссон
29
Тильманн
29
Тильманн
20
Андерссон
8
Дуда
13
Ут
13
Ут
8
Дуда
22
Мармуш
26
Силас
26
Силас
22
Мармуш
10
Фюрих
15
Штенцель
15
Штенцель
10
Фюрих
10
Ферстер
28
Нартей
28
Нартей
10
Ферстер
10
Кулибали
19
Фагир
19
Фагир
10
Кулибали
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Флориан Шок
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
10
Даниэль Дидави
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Кельн - Штутгарт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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