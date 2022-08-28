Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 28 августа 2022
Кельн
28.08.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Штутгарт
90'
+5
Желтая карточка
Э. Мийо
90'
+4
Замена
Э. Мийо
️️️️
Н. Ахамада
Желтая карточка
Д. Любичич
87'
79'
Желтая карточка
А. Каразор
76'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Силас
61'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
К. Фюрих
61'
Замена
А. Каразор
️️️️
Б. Соса
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Э. Мартель
60'
Замена
Д. Любичич
️️️️
К. Шиндлер
60'
Желтая карточка
Л. Килиан
58'
56'
Красная карточка
Л. Пфайффер
Замена
Т. Хюберс
️️️️
Ю. Хабот
52'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Диц
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
40
Матео Климович
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Швабе
22
Шмитц
15
Килиан
24
Хабот
14
Хектор
5
Мартель
6
Скири
19
Шиндлер
10
Олесен
29
Тильманн
13
Диц
3-3-1-2-1
21
Мюллер
3
Антон
15
Мавропанос
21
Ито
4
Вагноман
3
Эндо
3
Соса
8
Ахамада
10
Фюрих
26
Силас
16
Пфайффер
24
Хабот
4
Хюберс
4
Хюберс
24
Хабот
19
Шиндлер
21
Любичич
21
Любичич
19
Шиндлер
5
Мартель
11
Кайнц
11
Кайнц
5
Мартель
13
Диц
22
Адамян
22
Адамян
13
Диц
3
Соса
16
Каразор
16
Каразор
3
Соса
26
Силас
15
Штенцель
15
Штенцель
26
Силас
8
Ахамада
20
Мийо
20
Мийо
8
Ахамада
10
Фюрих
9
Переа
9
Переа
10
Фюрих
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
40
Матео Климович
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
40
Матео Климович
АП
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Кельн - Штутгарт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Штутгарт
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+