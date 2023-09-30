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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 30 сентября 2023
Кельн
30.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
68'
Д. Ундав
88'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Штутгарт
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундав
86'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Э. Мийо
86'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
П. Штенцель
86'
Замена
Д. Загаду
️️️️
К. Фюрих
Замена
М. Финкграфе
️️️️
Л. Майна
86'
79'
Желтая карточка
Э. Мийо
Замена
Д. Даунс
️️️️
Д. Хусейнбашич
76'
73'
Замена
Силас
️️️️
Д. Левелинг
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
К. Фюрих
62'
Замена
Д. Ундав
️️️️
А. Каразор
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Ш. Тиггес
61'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Ф. Кайнц
60'
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
55'
Желтая карточка
Д. Любичич
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
42
Дэмион Даунс
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Швабе
23
Пакярада
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
21
Любичич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
27
Тиггес
3-3-1-1-2
1
Нюбель
24
Руо
21
Ито
16
Каразор
15
Штенцель
6
Штиллер
3
Антон
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Гирасси
37
Майна
35
Финкграфе
35
Финкграфе
37
Майна
27
Тиггес
17
Алиду
17
Алиду
27
Тиггес
23
Хусейнбашич
42
Даунс
42
Даунс
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
11
Кайнц
15
Штенцель
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
15
Штенцель
10
Фюрих
23
Загаду
23
Загаду
10
Фюрих
20
Мийо
25
Эглофф
25
Эглофф
20
Мийо
18
Левелинг
26
Силас
26
Силас
18
Левелинг
16
Каразор
26
Ундав
26
Ундав
16
Каразор
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Кельн - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
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31.10.2026
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