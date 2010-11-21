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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Кельн
Штутгарт - Кельн: обзор матча 21 ноября 2010
Штутгарт
21.11.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кельн
83'
Л. Подольски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Кельн
Замена
К. Шорх
️️️️
Пети
Замена
М. Каморанези
️️️️
К. Гентнер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Подольски
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
М. Харник
️️️️
А. Бока
Желтая карточка
К. Клеменс
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
Пети
Замена
А. Матушик
️️️️
М. Яяло
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Ланиг
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Желтая карточка
М. Ланиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
28
Фабрис Эре
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
(К)
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лукас Подольски
АП
8
Пети
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
13
Мартин Ланиг
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
15
Дельпьер
5
Нидермайер
22
Челоцци
15
Бока
28
Треш
4
Гентнер
10
Гебхарт
19
Марика
18
Какау
4-3-1-2
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
28
Эре
8
Пети
18
Яяло
17
Пеццони
10
Подольски
13
Ланиг
18
Новакович
4
Гентнер
45
Каморанези
45
Каморанези
4
Гентнер
19
Марика
88
Погребняк
88
Погребняк
19
Марика
15
Бока
22
Харник
22
Харник
15
Бока
8
Пети
4
Шорх
4
Шорх
8
Пети
18
Яяло
8
Матушик
8
Матушик
18
Яяло
13
Ланиг
17
Клеменс
17
Клеменс
13
Ланиг
Остались в запасе
Штутгарт
Кельн
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Штутгарт - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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