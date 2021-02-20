Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 20 февраля 2021
Кельн
20.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
49'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
Желтая карточка
Р. Чикош
86'
85'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Силас
85'
Замена
А. Каразор
️️️️
К. Мавропанос
75'
Замена
М. Климович
️️️️
С. Калайджич
74'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Ф. Ферстер
Замена
М. Майер
️️️️
К. Эхизибуе
69'
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Дуда
69'
67'
Замена
Э. Томми
️️️️
Г. Кастро
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
С. Кестич
61'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
29'
Желтая карточка
М. Кемпф
Желтая карточка
С. Кестич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
40
Матео Климович
АП
10
Даниэль Дидави
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
3-3-1-2-1
1
Хорн
5
Чикош
6
Кестич
22
Мере
3
Эхизибуе
6
Скири
27
Вольф
37
Реджбечай
4
Якобс
8
Дуда
17
Деннис
4-2-1-2-1
1
Кобель
3
Антон
2
Кемпф
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
8
Кастро
26
Силас
10
Ферстер
11
Калайджич
6
Кестич
24
Дрекслер
24
Дрекслер
6
Кестич
8
Дуда
6
Озкан
6
Озкан
8
Дуда
3
Эхизибуе
7
Майер
7
Майер
3
Эхизибуе
26
Силас
15
Штенцель
15
Штенцель
26
Силас
15
Мавропанос
16
Каразор
16
Каразор
15
Мавропанос
8
Кастро
27
Томми
27
Томми
8
Кастро
10
Ферстер
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Ферстер
11
Калайджич
40
Климович
40
Климович
11
Калайджич
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
10
Филипп Клемент
АП
70
Момо Сиссе
ПВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Кельн - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Штутгарт
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+