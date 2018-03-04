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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Штутгарт
Кельн - Штутгарт: обзор матча 04 марта 2018
Кельн
04.03.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Штутгарт
7'
К. Писарро
87'
М. Йойич
45'
М. Гомес
45+2'
М. Гомес
57'
А. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Штутгарт
90'
Желтая карточка
М. Гомес
ГОЛ! 2:3!
М. Йойич
87'
86'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
57'
ГОЛ! 1:3!
А. Бек
Пас отдал
Э. Томми
Желтая карточка
Ф. Соренсен
53'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Томми
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Томми
34'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Пас отдал
Ю. Осако
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
4-1-2-3
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
3
Хайнц
4
Соренсен
6
Хегер
26
Косьелло
31
Риссе
14
Писарро
10
Осако
9
Теродде
3-2-3-2
20
Цилер
32
Бек
32
Баумгартль
2
Инсуа
28
Павар
28
Бадштубер
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Томми
27
Гомес
10
Гинчек
Остались в запасе
Кельн
Штутгарт
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Кельн - Штутгарт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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