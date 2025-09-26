Введите ваш ник на сайте
«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

26 сентября 2025 8:45
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
27 сент. 2025, суббота 22:00 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» пройдeт матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где хозяева примут «Вулверхэмптон». Лондонцы подходят к встрече в статусе фаворита, учитывая их текущую форму и уверенный старт сезона.

«Тоттенхэм»

После пяти туров «шпоры» набрали 10 очков и идут на 3-м месте. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Бреннан Джонсон стал главным бомбардиром коллектива, отличившись трижды в семи играх. При этом «Тоттенхэм» уверенно контролирует оборону – лишь три пропущенных мяча в последних пяти встречах. Удачный баланс позволяет клубу идти в лидирующей группе и уверенно бороться за верхние позиции.

«Вулверхэмптон»

Клуб оказался в кризисе: 5 матчей – и ни одного очка, последнее место в таблице. Последняя игра против «Лидса» завершилась поражением 1:3, что подчеркнуло слабые стороны в обороне. При этом в атаке команда всe же находит возможности: Родригу Гомеш забил дважды в шести встречах, а всего «волки» отличились 8 раз за последние пять матчей. Но при этом пропустили 9, что сводит на нет атакующие усилия.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 4 последних встречах подряд
  • Средний показатель – 1.8 гола за игру
  • Пропустил только трижды за пять туров

«Вулверхэмптон»

  • Проигрывает все 5 матчей чемпионата
  • Пропускает в 15 из 17 последних игр
  • Средний показатель – 1.8 пропущенного за матч
  • Забивает в среднем 1.6 гола за 90 минут

Личные встречи
33% (7)
24% (5)
43% (9)
30
Забитых мячей
32
1.43
В среднем за матч
1.52
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
4 : 2
13.04.2025
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
2 : 2
29.12.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
1 : 2
17.02.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
11.11.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
04.03.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 0
20.08.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Тоттенхэм
0 : 2
13.02.2022
Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
2 : 2
22.09.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
22.08.2021
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2 : 0
16.05.2021
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
27.12.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
2 : 3
01.03.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
15.12.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1 : 3
29.12.2018
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
03.11.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
14.01.2012
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.09.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
3 : 3
06.03.2011
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
3 : 1
18.09.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
10.02.2010
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
0 : 1
12.12.2009
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

Форма команд оставляет мало сомнений в том, кто будет ближе к победе. «Тоттенхэм» уверенно реализует моменты и сохраняет надeжность в защите, тогда как «волки» испытывают большие проблемы с обороной и не могут найти стабильность. При этом их атака способна огрызаться, что увеличивает шансы на обмен голами. Однако сила «шпор» на своeм поле и уверенный старт делают их фаворитом встречи. Ожидается результативная игра с перевесом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.70
Победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм
