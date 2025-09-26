На «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» пройдeт матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где хозяева примут «Вулверхэмптон». Лондонцы подходят к встрече в статусе фаворита, учитывая их текущую форму и уверенный старт сезона.

«Тоттенхэм»

После пяти туров «шпоры» набрали 10 очков и идут на 3-м месте. Команда демонстрирует стабильность в атаке, забив 9 голов в последних пяти матчах. Бреннан Джонсон стал главным бомбардиром коллектива, отличившись трижды в семи играх. При этом «Тоттенхэм» уверенно контролирует оборону – лишь три пропущенных мяча в последних пяти встречах. Удачный баланс позволяет клубу идти в лидирующей группе и уверенно бороться за верхние позиции.

«Вулверхэмптон»

Клуб оказался в кризисе: 5 матчей – и ни одного очка, последнее место в таблице. Последняя игра против «Лидса» завершилась поражением 1:3, что подчеркнуло слабые стороны в обороне. При этом в атаке команда всe же находит возможности: Родригу Гомеш забил дважды в шести встречах, а всего «волки» отличились 8 раз за последние пять матчей. Но при этом пропустили 9, что сводит на нет атакующие усилия.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 4 последних встречах подряд

Средний показатель – 1.8 гола за игру

Пропустил только трижды за пять туров

«Вулверхэмптон»

Проигрывает все 5 матчей чемпионата

Пропускает в 15 из 17 последних игр

Средний показатель – 1.8 пропущенного за матч

Забивает в среднем 1.6 гола за 90 минут

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

Форма команд оставляет мало сомнений в том, кто будет ближе к победе. «Тоттенхэм» уверенно реализует моменты и сохраняет надeжность в защите, тогда как «волки» испытывают большие проблемы с обороной и не могут найти стабильность. При этом их атака способна огрызаться, что увеличивает шансы на обмен голами. Однако сила «шпор» на своeм поле и уверенный старт делают их фаворитом встречи. Ожидается результативная игра с перевесом хозяев.

