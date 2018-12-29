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Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 29 декабря 2018
Тоттенхэм
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
22'
Г. Кейн
72'
В. Боли
83'
Р. Хименес
87'
Э. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
87'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кошта
Пас отдал
М. Доэрти
85'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
И. Кавалейру
84'
Желтая карточка
Р. Хименес
83'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
Пас отдал
И. Кавалейру
81'
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
Г. Кейн
81'
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Боли
Пас отдал
Ж. Моутинью
68'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Л. Дендокер
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
68'
59'
Замена
Э. Кошта
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
К. Эриксен
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
22'
Желтая карточка
Б. Дэвис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
30
Боли
2
Доэрти
6
Беннетт
15
Коди
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
24
Траоре
8
Иван Кавалейру
9
Хименес
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
8
Иван Кавалейру
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Иван Кавалейру
18
Дендокер
8
Моутинью
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
11
Кошта
11
Кошта
24
Траоре
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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