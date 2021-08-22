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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 22 августа 2021
Вулверхэмптон
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
9'
Д. Алли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
90'
+1
Желтая карточка
Г. Кейн
90'
+1
Замена
Г. Уинкс
️️️️
С. Бергвейн
86'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Тринкау
84'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Сайсс
83'
72'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Х. Сон
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
72'
67'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Р. Хименес
57'
44'
Желтая карточка
О. Скипп
38'
Желтая карточка
Д. Танганга
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
20
Чем Кэмпбелл
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Маршал
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
24
Траоре
7
Тринкау
9
Хименес
4-1-1-3-1
1
Льорис
5
Танганга
6
Санчес
15
Дайер
3
Регилон
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Моура
8
Алли
34
Бергвейн
7
Сон
7
Тринкау
21
Айт Нури
21
Айт Нури
7
Тринкау
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
29
Сайсс
21
Силва
21
Силва
29
Сайсс
7
Моура
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Моура
34
Бергвейн
4
Уинкс
4
Уинкс
34
Бергвейн
7
Сон
9
Кейн
9
Кейн
7
Сон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
26
Джон Радди
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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