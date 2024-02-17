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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 17 февраля 2024
Тоттенхэм
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
46'
Д. Кулушевски
42'
Ж. Гомес
63'
Ж. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
90'
+2
Замена
М. Доэрти
️️️️
П. Нету
88'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Х. Хванг
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Мэддисон
86'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Эмерсон
85'
73'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Сарабия
Замена
Т. Вернер
️️️️
И. Биссума
71'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Ришарлисон
71'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Сарр
71'
66'
Желтая карточка
Ж. Гомес
63'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гомес
Пас отдал
П. Нету
ГОЛ! 1:1!
Д. Кулушевски
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гомес
Пас отдал
П. Сарабия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К)
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
4
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
22
Эмерсон
28
Биссума
29
Сарр
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
3-3-1-2-1
1
Са
15
Доусон
24
Тоти
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
7
Нету
7
Хванг
10
Мэддисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Мэддисон
29
Сарр
30
Бентанкур
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Эмерсон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
22
Эмерсон
47
Ришарлисон
22
Джонсон
22
Джонсон
47
Ришарлисон
28
Биссума
11
Вернер
11
Вернер
28
Биссума
7
Нету
2
Доэрти
2
Доэрти
7
Нету
7
Хванг
12
Траоре
12
Траоре
7
Хванг
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
720
296
Сейвы
5
4
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.51
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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