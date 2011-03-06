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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 06 марта 2011
Вулверхэмптон
06.03.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 3
Завершен
Тоттенхэм
21'
К. Дойл
41'
К. Дойл (П)
88'
С. Флетчер
31'
Д. Дефо
35'
Д. Дефо
49'
Р. Павлюченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
ГОЛ! 3:3!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Джарвис
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
В. Галлас
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
С. Флетчер
️️️️
А. Хэммилл
Замена
Г. Бэйл
️️️️
С. Пиенаар
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Уорд
Желтая карточка
М. Доусон
ГОЛ! 2:3!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Дженас
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Дойл
Желтая карточка
А. Хаттон
ГОЛ! 1:2!
Д. Дефо
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Пас отдал
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:0!
К. Дойл
Пас отдал
Н. Мильяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
(К)
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
30
Сандро
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-5-1
13
Хеннесси
6
Элокоби
6
Берра
19
Стирмен
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
3
Уорд
10
Мильяш
7
Хэммилл
9
Дойл
4-4-2
1
Гомес
21
Хаттон
20
Доусон
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
20
Пиенаар
16
Дженас
30
Сандро
10
Модрич
9
Дефо
10
Павлюченко
7
Хэммилл
26
Флетчер
26
Флетчер
7
Хэммилл
3
Уорд
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
3
Уорд
10
Модрич
19
Кранчар
19
Кранчар
10
Модрич
10
Павлюченко
12
Леннон
12
Леннон
10
Павлюченко
20
Пиенаар
18
Бэйл
18
Бэйл
20
Пиенаар
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
1
Маркус Ханеманн
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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