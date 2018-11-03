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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 03 ноября 2018
Вулверхэмптон
03.11.2018, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
68'
Р. Невеш (П)
79'
Р. Хименес (П)
27'
Э. Ламела
30'
Л. Моура
61'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
87'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Кошта
84'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Хименес
79'
79'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Л. Моура
78'
Желтая карточка
Х. Фойт
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Невеш
68'
Замена
Л. Бонатини
️️️️
Ж. Моутинью
62'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
И. Кавалейру
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
59'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Х. Сон
30'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
К. Триппьер
27'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
Р. Беннетт
24'
7'
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-3-1-3
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
6
Беннетт
17
Кастро
21
Невеш
2
Доэрти
8
Моутинью
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
9
Хименес
4-3-2-1
1
Льорис
2
Триппьер
23
Алдервейрелд
8
Фойт
4
Дэвис
17
Сиссоко
8
Дембеле
4
Уинкс
9
Ламела
7
Моура
9
Кейн
8
Иван Кавалейру
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
24
Траоре
24
Траоре
11
Кошта
8
Моутинью
9
Бонатини
9
Бонатини
8
Моутинью
7
Моура
6
Санчес
6
Санчес
7
Моура
Сон
24
Эриксен
24
Эриксен
Сон
8
Дембеле
7
Сон
7
Сон
8
Дембеле
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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