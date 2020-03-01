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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 01 марта 2020
Тоттенхэм
01.03.2020, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
13'
С. Бергвейн
45'
С. Орье
27'
М. Доэрти
57'
Д. Жота
73'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
90'
+5
Желтая карточка
Л. Дендокер
90'
+2
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Р. Хименес
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Б. Дэвис
90'
+1
Желтая карточка
Б. Дэвис
84'
Желтая карточка
Г. Уинкс
84'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Орье
82'
79'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Жота
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Д. Танганга
76'
74'
Замена
П. Нету
️️️️
А. Траоре
73'
ГОЛ! 2:3!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
71'
Желтая карточка
В. Боли
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
59'
57'
ГОЛ! 2:2!
Д. Жота
ГОЛ! 2:1!
С. Орье
Пас отдал
Д. Алли
45'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Доэрти
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
5
Танганга
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
92
Орье
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
8
Алли
7
Моура
34
Бергвейн
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
15
Коди
2
Доэрти
30
Боли
29
Сайсс
21
Невеш
19
Винагре
8
Моутинью
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
5
Танганга
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
5
Танганга
92
Орье
83
Фернандеш
83
Фернандеш
92
Орье
4
Дэвис
19
Пэррот
19
Пэррот
4
Дэвис
20
Жота
18
Дендокер
18
Дендокер
20
Жота
24
Траоре
7
Нету
7
Нету
24
Траоре
9
Хименес
11
Поденсе
11
Поденсе
9
Хименес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
34
Оливер Скипп
ОП
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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