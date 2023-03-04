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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 04 марта 2023
Вулверхэмптон
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
82'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
84'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
82'
82'
Замена
Эмерсон
️️️️
П. Порро
77'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
М. Кунья
️️️️
П. Сарабия
67'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
М. Нуньес
67'
61'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
Замена
Н. Коллинс
️️️️
П. Нету
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Лемина
46'
Желтая карточка
Р. Невеш
45'
+4
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Коста
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Са
17
Кастро
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
99
Лемина
27
Нуньес
7
Нету
7
Сарабия
19
Коста
4-1-1-3-1
17
Форстер
23
Порро
21
Ромеро
2
Лангле
4
Дэвис
34
Скипп
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
7
Нету
22
Коллинс
22
Коллинс
7
Нету
27
Нуньес
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Нуньес
99
Лемина
24
Траоре
24
Траоре
99
Лемина
19
Коста
9
Хименес
9
Хименес
19
Коста
7
Сарабия
10
Кунья
10
Кунья
7
Сарабия
23
Порро
22
Эмерсон
22
Эмерсон
23
Порро
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
4
Дэвис
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
4
Дэвис
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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