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Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 20 августа 2022
Тоттенхэм
20.08.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
64'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Кулушевски
86'
81'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Г. Гедеш
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
76'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
И. Перишич
76'
71'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
71'
Замена
Н. Семеду
️️️️
Р. Айт Нури
Желтая карточка
Г. Кейн
67'
67'
Желтая карточка
Н. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
И. Перишич
64'
59'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Д. Поденсе
58'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
56'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
Желтая карточка
П. Хейбьерг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
5
Перишич
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-2-2-1
1
Са
21
Айт Нури
22
Коллинс
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
11
Гедеш
7
Нету
11
Поденсе
5
Перишич
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Перишич
21
Кулушевски
28
Биссума
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
21
Айт Нури
27
Семеду
27
Семеду
21
Айт Нури
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
11
Поденсе
9
Хименес
9
Хименес
11
Поденсе
11
Гедеш
7
Хванг
7
Хванг
11
Гедеш
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
20
Матия Шаркич
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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