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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 11 ноября 2023
Вулверхэмптон
11.11.2023, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+1'
П. Сарабия
90+7'
М. Лемина
3'
Б. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Желтая карточка
Р. Айт Нури
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Гомес
90'
+8
ГОЛ! 2:1!
М. Лемина
Пас отдал
П. Сарабия
90'
+7
Желтая карточка
М. Доэрти
90'
+6
Желтая карточка
К. Доусон
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Кунья
90'
+1
89'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
Замена
Т. Дойл
️️️️
Р. Айт Нури
87'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Гомес
87'
76'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
И. Биссума
75'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Б. Джонсон
Замена
С. Калайджич
️️️️
Ж. Беллегард
73'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Н. Семеду
67'
63'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Сарр
45'
+4
Желтая карточка
И. Биссума
45'
Желтая карточка
Эмерсон
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
П. Порро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
27
Семеду
27
Беллегард
35
Гомес
7
Хванг
10
Кунья
4-3-3
25
Викарио
22
Эмерсон
23
Порро
15
Дайер
4
Дэвис
29
Сарр
28
Биссума
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
27
Семеду
2
Доэрти
2
Доэрти
27
Семеду
21
Айт Нури
20
Дойл
20
Дойл
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
7
Сарабия
35
Гомес
27
Беллегард
11
Калайджич
11
Калайджич
27
Беллегард
29
Сарр
30
Бентанкур
30
Бентанкур
29
Сарр
28
Биссума
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
28
Биссума
22
Джонсон
17
Хиль
17
Хиль
22
Джонсон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Мулинекс
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