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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 29 декабря 2024
Тоттенхэм
29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
12'
Р. Бентанкур
45+3'
Б. Джонсон
7'
Х. Хванг
87'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Р. Бентанкур
90'
+7
87'
ГОЛ! 2:2!
Й. Ларсен
Пас отдал
Р. Айт Нури
78'
Замена
К. Форбш
️️️️
Х. Хванг
78'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
К. Доусон
69'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Андре
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Б. Джонсон
64'
Замена
П. Сарр
️️️️
И. Биссума
64'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Сон
64'
Замена
С. Регилон
️️️️
И. Удогие
50'
46'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
М. Кунья
46'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Беллегард
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Кулушевски
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Н. Семеду
Пенальти не реализован!
Х. Сон
43'
27'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
ГОЛ! 1:1!
Р. Бентанкур
Пас отдал
П. Порро
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Пас отдал
Р. Айт Нури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
(К)
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-2-3-2
17
Форстер
13
Удогие
3
Дрэгушин
23
Порро
30
Бентанкур
28
Биссума
7
Сон
22
Джонсон
21
Кулушевски
14
Грей
19
Соланке
3-3-2-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
14
Буэно
2
Доэрти
7
Андре
21
Айт Нури
35
Гомес
27
Беллегард
10
Кунья
7
Хванг
13
Удогие
3
Регилон
3
Регилон
13
Удогие
28
Биссума
29
Сарр
29
Сарр
28
Биссума
22
Джонсон
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Джонсон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
15
Доусон
21
Гомеш
21
Гомеш
15
Доусон
7
Андре
20
Дойл
20
Дойл
7
Андре
27
Беллегард
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Беллегард
7
Хванг
9
Форбш
9
Форбш
7
Хванг
10
Кунья
22
Ларсен
22
Ларсен
10
Кунья
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
10
Офсайды
3
3
Количество передач
407
442
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.51
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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