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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 10 февраля 2010
Вулверхэмптон
10.02.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
27'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Замена
Н. Мильяш
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
У. Паласиос
Замена
М. Мансьенн
️️️️
А. Гедиура
Замена
Л. Модрич
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
Д. Элокоби
Замена
П. Крауч
️️️️
Э. Гудьонсен
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Дженас
Желтая карточка
К. Дойл
ГОЛ! 1:0!
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-5-1
1
Ханеманн
23
Зубар
6
Крэддок
6
Берра
44
Фоли
16
Джарвис
20
Хенри
3
Уорд
3
Джонс
6
Гедиура
9
Дойл
3-5-1-1
1
Гомес
20
Доусон
4
Бассонг
4
Кабуль
21
Бентли
23
Хаддлстоун
16
Дженас
19
Кранчар
22
Гудьонсен
18
Бэйл
9
Дефо
Уорд
6
Элокоби
6
Элокоби
Уорд
6
Гедиура
28
Мансьенн
28
Мансьенн
6
Гедиура
16
Джарвис
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Джарвис
19
Кранчар
10
Модрич
10
Модрич
19
Кранчар
16
Дженас
8
Паласиос
8
Паласиос
16
Дженас
22
Гудьонсен
15
Крауч
15
Крауч
22
Гудьонсен
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Бэн Олнвик
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Мулинекс
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