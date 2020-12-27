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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 27 декабря 2020
Вулверхэмптон
27.12.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
86'
Р. Сайсс
1'
Т. Н'Домбеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
ГОЛ! 1:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
П. Нету
86'
84'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Сон
Замена
О. Отасови
️️️️
Ж. Моутинью
83'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Маршал
75'
Желтая карточка
Н. Семеду
70'
70'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Т. Н'Домбеле
Желтая карточка
Маршал
68'
63'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
С. Регилон
Желтая карточка
К. Коди
58'
Желтая карточка
Д. Поденсе
46'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Уинкс
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
Б. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
17
Витинья
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Патрисиу
21
Маршал
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
11
Поденсе
21
Силва
3-2-3-1-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Санчес
2
Доэрти
4
Дэвис
3
Регилон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Сон
9
Кейн
8
Моутинью
8
Отасови
8
Отасови
8
Моутинью
21
Маршал
21
Айт Нури
21
Айт Нури
21
Маршал
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
7
Сон
9
Ламела
9
Ламела
7
Сон
3
Регилон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
3
Регилон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
7
Тео Корбяну
ЦФ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
7
Тео Корбяну
ЦФ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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