Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 15 декабря 2019
Вулверхэмптон
15.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
67'
А. Траоре
8'
Л. Моура
90+1'
Я. Вертонген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
90'
+2
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Х. Сон
90'
+2
Замена
Х. Фойт
️️️️
Д. Алли
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Я. Вертонген
Желтая карточка
Л. Дендокер
89'
89'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Моура
83'
Желтая карточка
Г. Кейн
78'
Желтая карточка
Э. Дайер
Желтая карточка
Р. Сайсс
75'
69'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Хименес
67'
Желтая карточка
Х. Кастро
65'
64'
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
Ж. Моутинью
60'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Пас отдал
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Тоттенхэм
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
17
Кастро
2
Доэрти
29
Сайсс
15
Коди
21
Невеш
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
3-2-1-3-1
13
Газзанига
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
6
Санчес
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
8
Алли
8
Фойт
8
Фойт
8
Алли
7
Сон
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Сон
7
Моура
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Моура
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
34
Оливер Скипп
ОП
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
56
Бенни Эшли-Сил
ЦФ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
7
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+