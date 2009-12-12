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Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 12 декабря 2009
Тоттенхэм
12.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
3'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
М. Мансьенн
Желтая карточка
М. Ханеманн
Замена
К. Ивелумо
️️️️
Р. Стирмен
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Н. Кранчар
Желтая карточка
С. Уорд
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Н. Мильяш
Замена
К. Фоли
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Л. Модрич
️️️️
У. Паласиос
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Хенри
ГОЛ! 0:1!
К. Дойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Тоттенхэм
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
14
Чорлука
4
Бассонг
19
Кранчар
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
12
Леннон
9
Дефо
7
Кин
3-5-2
1
Ханеманн
6
Берра
19
Стирмен
6
Крэддок
10
Мильяш
20
Хенри
16
Эдвардс
3
Уорд
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
8
Паласиос
10
Модрич
10
Модрич
8
Паласиос
7
Кин
15
Крауч
15
Крауч
7
Кин
19
Кранчар
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
19
Кранчар
10
Мильяш
28
Мансьенн
28
Мансьенн
10
Мильяш
16
Эдвардс
44
Фоли
44
Фоли
16
Эдвардс
19
Стирмен
10
Ивелумо
10
Ивелумо
19
Стирмен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Уэйн Хеннесси
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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