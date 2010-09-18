Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 18 сентября 2010
Тоттенхэм
18.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
76'
Р. ван дер Ваарт (П)
87'
Р. Павлюченко
90'
А. Хаттон
45'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Замена
М. Бент
️️️️
М. Мансьенн
ГОЛ! 3:1!
А. Хаттон
Желтая карточка
М. Ханеманн
Желтая карточка
Р. Павлюченко
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
Замена
А. Леннон
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. ван дер Ваарт
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
С. Флетчер
Замена
Й. ван Дамм
️️️️
М. Джарвис
Замена
А. Хаттон
️️️️
Ю. Кабуль
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
19'
Желтая карточка
К. Фоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
0
Маркус Бент
ЦФ
4-2-2-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
4
Кабуль
26
Кинг
16
Дженас
23
Хаддлстоун
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
7
Кин
15
Крауч
4-4-2
1
Ханеманн
44
Фоли
19
Стирмен
6
Крэддок
28
Мансьенн
3
Джонс
20
Хенри
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
26
Флетчер
4
Кабуль
21
Хаттон
21
Хаттон
4
Кабуль
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
7
Кин
10
Павлюченко
10
Павлюченко
7
Кин
16
Джарвис
37
ван Дамм
37
ван Дамм
16
Джарвис
26
Флетчер
16
Эдвардс
16
Эдвардс
26
Флетчер
28
Мансьенн
0
Бент
0
Бент
28
Мансьенн
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+