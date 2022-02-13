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Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 13 февраля 2022
Тоттенхэм
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
6'
Р. Хименес
18'
Л. Дендокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Р. Бентанкур
90'
+4
86'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Р. Хименес
84'
Замена
Тринкау
️️️️
Л. Кандл
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Доэрти
82'
81'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
Д. Кулушевски
71'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
71'
Желтая карточка
Л. Моура
68'
66'
Желтая карточка
Р. Айт Нури
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Р. Сессеньон
28'
18'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дендокер
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
7
Тринкау
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
30
Сессеньон
21
Ромеро
6
Санчес
4
Дэвис
2
Доэрти
4
Уинкс
30
Бентанкур
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-3-2-2
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
18
Дендокер
25
Кандл
9
Хименес
11
Поденсе
2
Доэрти
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Доэрти
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
30
Сессеньон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
30
Сессеньон
25
Кандл
7
Тринкау
7
Тринкау
25
Кандл
11
Поденсе
7
Хванг
7
Хванг
11
Поденсе
9
Хименес
21
Силва
21
Силва
9
Хименес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Okko
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