Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодар» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.20

20 сентября 2025 9:41
Краснодар - Зенит
21 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Обе команды забьют
Сделать ставку

21 сентября на «Ozon Арене» состоится центральный матч 9-го тура Российской Премьер-лиги: лидер чемпионата «Краснодар» примет действующего чемпиона «Зенит». Обе команды подходят к встрече в отличной форме, что обещает напряжeнную и результативную игру.

«Краснодар»

«Краснодар» проводит отличный старт сезона. После 8 туров команда возглавляет таблицу с 19 очками и лучшей разницей мячей (+15). Клуб лидирует по числу побед (6) и забитых голов (20). В последних пяти матчах «быки» отличились 15 раз, что демонстрирует высокий уровень атаки.

Особенно впечатляет домашняя статистика: «Краснодар» стабильно играет первым номером и забивает практически в каждом матче. Лучший бомбардир Никита Кривцов оформил уже 5 голов в 11 встречах. При этом команда пропускает не так часто – лишь 5 мячей за последние пять игр, что подчeркивает баланс между атакой и обороной.

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга после 8 туров набрал 13 очков и занимает 6-е место. Несмотря на это, «Зенит» постепенно набирает форму: не проигрывает четыре матча подряд и не пропускает три встречи в РПЛ. При этом команда показывает уверенную атаку: в последних пяти матчах было забито 14 голов, а Матео Кассьерра с 7 мячами лидирует в списке бомбардиров.

Однако есть нюанс: оборона не всегда стабильна. В среднем «Зенит» пропускает 1,4 гола за игру, и в матчах против сильных атакующих соперников, таких как «Краснодар», это может сказаться. Тем не менее клуб располагает достаточным ресурсом, чтобы навязать борьбу лидеру сезона.

Факты о командах

«Краснодар»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах РПЛ.
  • Имеет лучшую разницу мячей (+15).
  • В среднем забивает 3.0 гола за игру в последних пяти встречах.

«Зенит»

  • Не проигрывает 8 матчей подряд во всех турнирах.
  • Не пропускает в 3 последних играх чемпионата.
  • В среднем забивает 2.8 гола за игру в последних пяти встречах.

Личные встречи
14% (4)
24% (7)
62% (18)
31
Забитых мячей
60
1.07
В среднем за матч
2.07
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
4 : 1
13.04.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
2 : 0
28.09.2024
Зенит
Суперкубок России, Финал
Зенит
4 : 2
13.07.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1 : 2
13.04.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
1 : 1
11.11.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
2 : 2
13.05.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
0 : 1
30.10.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
1 : 3
25.04.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3 : 2
07.08.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 2
17.04.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3 : 1
08.11.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2 : 4
05.07.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 1
03.08.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
2 : 3
20.04.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 1
07.10.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 2
07.04.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 2
24.09.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1 : 0
17.05.2017
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2 : 1
27.11.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
0 : 0
05.03.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
0 : 2
15.08.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
4 : 0
06.12.2014
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
2 : 2
18.10.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4 : 1
12.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Краснодар
1 : 2
17.07.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
21.04.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Краснодар
0 : 2
07.10.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
5 : 0
28.08.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Краснодар
0 : 0
01.05.2011
Зенит
Показать все

Прогноз на матч

Игра обещает стать атакующей и динамичной. «Краснодар» будет стремиться закрепиться на первом месте, играя активно впереди, а «Зенит» попытается использовать опыт и класс в ключевых моментах. Учитывая результативность обеих команд, логично ожидать матч с голами с обеих сторон. Фактор домашнего поля и форма «Краснодара» могут стать решающими, однако «Зенит» способен навязать борьбу и сыграть на результат.

Рекомендации для ставок

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Победа «Краснодара» – коэффициент 2.20

2.20
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Другие прогнозы
20.09.2025
16:30
2.10
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург - Хайденхайм
Победа «Гамбурга»
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 