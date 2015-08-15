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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 15 августа 2015
Зенит
15.08.2015, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
26'
Р. Сигурдссон
50'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
Желтая карточка
Халк
90'
+5
87'
Желтая карточка
А. Дикань
81'
Замена
Вандерсон
️️️️
В. Быстров
Замена
Д. Кришито
️️️️
Данни
81'
Замена
П. Долгов
️️️️
И. Смольников
81'
75'
Желтая карточка
В. Быстров
64'
Замена
Ари
️️️️
П. Мамаев
62'
Желтая карточка
П. Мамаев
61'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Р. Лаборде
60'
Травма
Р. Лаборде
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Дзюба
57'
53'
Травма
П. Мамаев
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лаборде
Пас отдал
Ф. Смолов
38'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сигурдссон
Пас отдал
Р. Лаборде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
ЦП
7
Халк
АП
27
Олег Шатов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПВ
34
Владимир Быстров
ПВ
4
Стефан Страндберг
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
4-2-2-2
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
4
Гранквист
98
Петров
18
Газинский
10
Мамаев
34
Быстров
21
Лаборде
90
Смолов
4
Страндберг
10
Данни
4
Кришито
4
Кришито
10
Данни
22
Дзюба
20
Файзулин
20
Файзулин
22
Дзюба
8
Смольников
91
Долгов
91
Долгов
8
Смольников
21
Лаборде
10
Ахмедов
10
Ахмедов
21
Лаборде
34
Быстров
14
Вандерсон
14
Вандерсон
34
Быстров
10
Мамаев
39
Ари
39
Ари
10
Мамаев
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Спорт Плюс
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