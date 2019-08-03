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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 03 августа 2019
Зенит
03.08.2019, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
90+1'
А. Дзюба
80'
Д. Сантос (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
ГОЛ! 1:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Азмун
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ари
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Ю. Жирков
86'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Сантос
77'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Петров
75'
Травма
С. Петров
Замена
Малком
️️️️
А. Сутормин
71'
Замена
А. Ерохин
️️️️
С. Дриусси
69'
61'
Желтая карточка
К. Рамирес
60'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ю. Намли
57'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Р. Кабелла
53'
Желтая карточка
Р. Кабелла
36'
Желтая карточка
Т. Вилена
Желтая карточка
В. Барриос
28'
Желтая карточка
Ю. Жирков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Юрий Жирков
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Юнес Намли
ЛФ
39
Ари
ЦФ
5
Реми Кабелла
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-3-1-1-2
99
Лунев
11
Сутормин
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
18
Жирков
21
Оздоев
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
4-1-2-3
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
88
Камболов
52
Вилена
8
Ольссон
5
Кабелла
39
Ари
7
Намли
18
Жирков
14
Кузяев
14
Кузяев
18
Жирков
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Дриусси
11
Сутормин
10
Малком
10
Малком
11
Сутормин
98
Петров
89
Стоцкий
89
Стоцкий
98
Петров
7
Намли
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Намли
5
Кабелла
93
Сулейманов
93
Сулейманов
5
Кабелла
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Зенит
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