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Расписание матчей
Суперкубок России
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 13 июля 2024
Зенит
13.07.2024, суббота, 20:30
Суперкубок России, Финал
4 : 2
Завершен
Краснодар
13'
Родригао
33'
Вендел
43'
М. Глушенков
68'
М. Глушенков
65'
Н. Кривцов
70'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Краснодар
Желтая карточка
Г. Мантуан
85'
83'
Замена
Е. Ковалевский
️️️️
Н. Кривцов
76'
Замена
А. Эктов
️️️️
О. Олусегун
Замена
Артур
️️️️
Вендел
75'
Замена
Педро
️️️️
В. Караваев
75'
75'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Ж. Батчи
75'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
К. Ленини
70'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
Н. Кривцов
ГОЛ! 4:1!
М. Глушенков
Пас отдал
Вендел
68'
Замена
Н. Алип
️️️️
Родригао
67'
Травма
Родригао
66'
65'
ГОЛ! 3:1!
Н. Кривцов
Пас отдал
В. Са
Замена
Ю. Горшков
️️️️
А. Мостовой
62'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Клаудиньо
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Глушенков
Пас отдал
Вендел
43'
39'
Желтая карточка
К. Ленини
ГОЛ! 2:0!
Вендел
Пас отдал
С. Эракович
33'
ГОЛ! 1:0!
Родригао
Пас отдал
Д. Сантос
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
31
Кайо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Педро
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
62
Евгений Ковалевский
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
4-1-1-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
5
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Глушенков
9
Кассьерра
2-2-3-3
1
Агкацев
31
Кайо
3
Тормена
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
90
Смолов
6
Олусегун
88
Кривцов
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
77
Мостовой
4
Горшков
4
Горшков
77
Мостовой
5
Родригао
28
Алип
28
Алип
5
Родригао
15
Караваев
20
Педро
20
Педро
15
Караваев
8
Вендел
37
Артур
37
Артур
8
Вендел
6
Олусегун
15
Эктов
15
Эктов
6
Олусегун
11
Батчи
18
Козлов
18
Козлов
11
Батчи
88
Кривцов
62
Ковалевский
62
Ковалевский
88
Кривцов
6
Ленини
99
Кобнан
99
Кобнан
6
Ленини
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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