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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 06 декабря 2014
Зенит
06.12.2014, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Краснодар
10'
Э. Гарай
56'
А. Витсель
61'
Данни
66'
И. Смольников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Тимощук
80'
Желтая карточка
Данни
79'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
А. Витсель
71'
68'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
П. Мамаев
ГОЛ! 4:0!
И. Смольников
Пас отдал
Халк
66'
Замена
Л. Нету
️️️️
Э. Гарай
65'
ГОЛ! 3:0!
Данни
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Витсель
56'
43'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Мартынович
42'
Травма
А. Мартынович
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
10'
8'
Замена
А. Синицын
️️️️
А. Дикань
7'
Травма
А. Дикань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
6
Ломбертс
8
Смольников
44
Тимощук
20
Файзулин
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
23
Рондон
4-4-2
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
14
Мартынович
10
Перейра
10
Мамаев
18
Газинский
22
Жоаозиньо
39
Ари
14
Вандерсон
24
Гарай
13
Нету
13
Нету
24
Гарай
28
Витсель
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
28
Витсель
44
Тимощук
7
Шейдаев
7
Шейдаев
44
Тимощук
31
Дикань
88
Синицын
88
Синицын
31
Дикань
10
Мамаев
20
Аджинджал
20
Аджинджал
10
Мамаев
14
Мартынович
18
Бурмистров
18
Бурмистров
14
Мартынович
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Олег Шатов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:30 (прямая)
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