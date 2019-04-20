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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 20 апреля 2019
Краснодар
20.04.2019, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
25'
И. Игнатьев
90+1'
М. Перейра
19'
А. Дзюба
69'
Я. Ракицкий
90+5'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
90'
+6
Желтая карточка
С. Азмун
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
А. Дзюба
Пас отдал
К. Нобоа
90'
+5
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Дриусси
ГОЛ! 2:2!
М. Перейра
Пас отдал
Ю. Газинский
90'
+1
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Петров
90'
87'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
М. Сулейманов
85'
85'
Желтая карточка
А. Анюков
85'
Замена
А. Анюков
️️️️
М. Оздоев
81'
Травма
М. Оздоев
71'
Желтая карточка
В. Барриос
69'
ГОЛ! 1:2!
Я. Ракицкий
Желтая карточка
М. Перейра
68'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
61'
47'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
45'
Желтая карточка
И. Смольников
34'
Желтая карточка
Э. Ригони
ГОЛ! 1:1!
И. Игнатьев
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-1-2
39
Сафонов
2
Рамирес
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
10
Перейра
47
Уткин
18
Газинский
7
Классон
18
Игнатьев
94
Вандерсон
4-1-1-2-2
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
18
Жирков
5
Барриос
21
Оздоев
24
Ригони
9
Дриусси
20
Азмун
22
Дзюба
98
Петров
89
Стоцкий
89
Стоцкий
98
Петров
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
21
Оздоев
22
Анюков
22
Анюков
21
Оздоев
9
Дриусси
27
Шатов
27
Шатов
9
Дриусси
24
Ригони
16
Нобоа
16
Нобоа
24
Ригони
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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