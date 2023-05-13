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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 13 мая 2023
Зенит
13.05.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Краснодар
15'
Малком
51'
М. Баньяц
58'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Краснодар
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Караваев
84'
82'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
М. Давид Кобнан
81'
Замена
В. Литвинов
️️️️
М. Баньяц
Желтая карточка
Клаудиньо
79'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Чистяков
74'
Замена
️️️️
А. Мостовой
74'
67'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
И. Ахметов
65'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Х. Алонсо
Замена
️️️️
Вендел
62'
Замена
️️️️
И. Сергеев
61'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Ионов
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Баньяц
Пас отдал
И. Ахметов
29'
Желтая карточка
М. Давид Кобнан
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
Вендел
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
28
Алип
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
4-1-2-2-1
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
6
Алонсо
82
Волков
6
Ленини
7
Баньяц
97
Ахметов
11
Ионов
99
Кобнан
6
Олусегун
78
Чистяков
3
Круговой
3
Круговой
78
Чистяков
15
Караваев
21
Ерохин
21
Ерохин
15
Караваев
7
Баньяц
4
Литвинов
4
Литвинов
7
Баньяц
6
Алонсо
18
Ндука
18
Ндука
6
Алонсо
97
Ахметов
11
Батчи
11
Батчи
97
Ахметов
99
Кобнан
90
Кокшаров
90
Кокшаров
99
Кобнан
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Родригао
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
44
Олег Исаенко
ЛЗ
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Родригао
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
80
Никита Кокарев
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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