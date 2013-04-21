Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 21 апреля 2013
Зенит
21.04.2013, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
90+3'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
Желтая карточка
Данни
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
Р. Широков
90'
+3
Замена
К. Зырянов
️️️️
Л. Нету
84'
83'
Желтая карточка
М. Абреу
79'
Замена
В. Коман
️️️️
Р. Нахушев
70'
Замена
Н. Тубич
️️️️
Е. Шипицин
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Витсель
61'
60'
Желтая карточка
Р. Нахушев
46'
Замена
Д. Анджелкович
️️️️
Исаэль
Замена
В. Быстров
️️️️
А. Кержаков
45'
+1
34'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
25
Евгений Шипицин
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
20
Файзулин
11
Кержаков
3-3-1-2-1
1
Фильцов
98
Петров
8
Смольников
14
Мартынович
13
Марков
25
Шипицин
55
Нахушев
26
Абреу
88
Исаэль
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
13
Нету
18
Зырянов
18
Зырянов
13
Нету
11
Кержаков
34
Быстров
34
Быстров
11
Кержаков
28
Витсель
11
Бухаров
11
Бухаров
28
Витсель
88
Исаэль
33
Анджелкович
33
Анджелкович
88
Исаэль
25
Шипицин
4
Тубич
4
Тубич
25
Шипицин
55
Нахушев
78
Коман
78
Коман
55
Нахушев
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
37
Сергей Семак
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
4
Тейку
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Краснодар
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Кирьяков выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
Вчера, 23:32
1
«Фламенго» хочет бесплатно забрать капитана «Зенита»
Вчера, 23:24
3
Тимощук ответил, собирается ли он становиться главным тренером
Вчера, 22:26
2
Малком: «Возможно, я ошибся, перейдя в «Зенит»
Вчера, 18:31
46
Месси отговаривал друга от трансфера в «Зенит»
Вчера, 18:09
17
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+