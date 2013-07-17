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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 17 июля 2013
Краснодар
17.07.2013, среда, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
46'
М. Перейра
22'
В. Файзулин
36'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
87'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Бухаров
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Перейра
80'
78'
Замена
А. Аршавин
️️️️
В. Быстров
76'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
71'
Замена
А. Тимощук
️️️️
В. Файзулин
Желтая карточка
М. Перейра
66'
Замена
Исаэль
️️️️
Ю. Газинский
65'
Замена
М. Абреу
️️️️
М. Пиццелли
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Перейра
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Данни
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Файзулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Фильцов
8
Смольников
14
Мартынович
55
Енджейчик
17
Калешин
10
Перейра
98
Петров
18
Газинский
22
Жоаозиньо
9
Пиццелли
14
Вандерсон
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
15
Губочан
18
Зырянов
20
Файзулин
28
Витсель
34
Быстров
10
Данни
11
Бухаров
9
Пиццелли
26
Абреу
26
Абреу
9
Пиццелли
10
Перейра
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Перейра
18
Газинский
88
Исаэль
88
Исаэль
18
Газинский
20
Файзулин
44
Тимощук
44
Тимощук
20
Файзулин
34
Быстров
28
Аршавин
28
Аршавин
34
Быстров
11
Бухаров
11
Кержаков
11
Кержаков
11
Бухаров
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Краснодар - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Алексей Воронцов (Ярославль)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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