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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 05 марта 2016
Краснодар
05.03.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
77'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Дзюба
Желтая карточка
Р. Лаборде
73'
70'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Юсупов
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ф. Смолов
68'
65'
Замена
И. Смольников
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
62'
Желтая карточка
Ш. Каборе
60'
44'
Желтая карточка
Халк
17'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
А. Гранквист
13'
Желтая карточка
А. Гранквист
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-2-2
33
Крицюк
6
Торбинский
4
Страндберг
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Перейра
39
Ари
90
Смолов
4-1-4-1
12
Лодыгин
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
18
Жирков
6
Хави Гарсия
7
Халк
27
Витсель
4
Юсупов
10
Данни
22
Дзюба
4
Гранквист
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
4
Гранквист
90
Смолов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
90
Смолов
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
18
Жирков
8
Смольников
8
Смольников
18
Жирков
22
Дзюба
27
Шатов
27
Шатов
22
Дзюба
4
Юсупов
9
Кокорин
9
Кокорин
4
Юсупов
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
10
Никита Саламатов
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
8
Маурисио
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
8
Маурисио
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Краснодар - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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