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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 07 октября 2012
Краснодар
07.10.2012, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
69'
К. Зырянов
78'
В. Файзулин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
Замена
Е. Шипицин
️️️️
В. Игнатьев
90'
+1
Замена
В. Коман
️️️️
М. Абреу
86'
83'
Замена
М. Канунников
️️️️
Халк
82'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Замена
С. Кисляк
️️️️
Вандерсон
82'
78'
ГОЛ! 0:2!
В. Файзулин
Пас отдал
К. Зырянов
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Пас отдал
В. Файзулин
65'
Желтая карточка
Халк
65'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
Н. Дринчич
64'
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ОП
14
Вандерсон
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
15
Роман Широков
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
3-3-3-1
88
Синицын
22
Враньеш
25
Амисулашвили
14
Мартынович
33
Анджелкович
26
Абреу
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
14
Вандерсон
14
Мовсисян
4-1-2-2-1
16
Малафеев
55
Янбаев
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
28
Витсель
15
Широков
37
Семак
7
Халк
20
Файзулин
11
Кержаков
14
Вандерсон
15
Кисляк
15
Кисляк
14
Вандерсон
20
Игнатьев
25
Шипицин
25
Шипицин
20
Игнатьев
26
Абреу
78
Коман
78
Коман
26
Абреу
11
Кержаков
18
Зырянов
18
Зырянов
11
Кержаков
15
Широков
34
Быстров
34
Быстров
15
Широков
7
Халк
99
Канунников
99
Канунников
7
Халк
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Краснодар - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 20:00 (прямая)
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