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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 18 октября 2014
Краснодар
18.10.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Зенит
7'
Р. Сигурдссон
21'
П. Мамаев
38'
Х. Гарсия
60'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
75'
Замена
С. Петров
️️️️
П. Мамаев
74'
72'
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Данни
71'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Аршавин
68'
Красная карточка
Э. Гарай
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
64'
61'
Замена
А. Витсель
️️️️
Х. Саломон Рондон
60'
ГОЛ! 2:2!
Халк
Пас отдал
Данни
59'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
В. Калешин
57'
38'
ГОЛ! 2:1!
Х. Гарсия
Желтая карточка
А. Гранквист
29'
ГОЛ! 2:0!
П. Мамаев
Пас отдал
Ари
21'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сигурдссон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
10
Ахмедов
18
Газинский
10
Перейра
39
Ари
4-1-4-1
12
Лодыгин
22
Анюков
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
7
Халк
20
Файзулин
28
Аршавин
10
Данни
23
Рондон
10
Мамаев
98
Петров
98
Петров
10
Мамаев
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
10
Данни
6
Ломбертс
6
Ломбертс
10
Данни
23
Рондон
28
Витсель
28
Витсель
23
Рондон
28
Аршавин
11
Кержаков
11
Кержаков
28
Аршавин
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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