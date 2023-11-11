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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 11 ноября 2023
Зенит
11.11.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
70'
М. Кассьерра
63'
Э. Сперцян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Краснодар
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
90'
90'
Замена
А. Эктов
️️️️
С. Петров
89'
Травма
С. Петров
Замена
Д. Круговой
️️️️
М. Кассьерра
86'
Травма
М. Кассьерра
85'
83'
Замена
М. Баньяц
️️️️
О. Олусегун
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
В. Барриос
70'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Г. Мантуан
66'
Замена
В. Изидор
️️️️
И. Сергеев
66'
64'
Замена
К. Боржес
️️️️
Н. Кривцов
63'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ПЗ
33
Клаудиньо
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
31
Густаво Мантуан
ПП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
98
Сергей Петров
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Лукас Оласа
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЛП
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-1-3-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
28
Алип
5
Родригао
16
Эракович
5
Барриос
33
Клаудиньо
8
Вендел
31
Мантуан
33
Сергеев
9
Кассьерра
4-1-4-1
39
Сафонов
15
Оласа
3
Тормена
6
Алонсо
98
Петров
53
Черников
6
Олусегун
88
Кривцов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
9
Кассьерра
3
Круговой
3
Круговой
9
Кассьерра
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
31
Мантуан
77
Мостовой
77
Мостовой
31
Мантуан
33
Сергеев
18
Изидор
18
Изидор
33
Сергеев
98
Петров
15
Эктов
15
Эктов
98
Петров
6
Олусегун
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Олусегун
88
Кривцов
20
Боржес
20
Боржес
88
Кривцов
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Зенит - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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