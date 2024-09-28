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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 28 сентября 2024
Краснодар
28.09.2024, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Зенит
88'
Д. Кордоба
90+4'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Зенит
ГОЛ! 2:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Кордоба
90'
+4
90'
+3
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
88'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Ж. Батчи
81'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
77'
Замена
Д. Козлов
️️️️
В. Са
77'
76'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Кассьерра
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
74'
67'
Замена
Педро
️️️️
Л. Гонду
67'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Глушенков
62'
Желтая карточка
Нино
46'
Замена
В. Караваев
️️️️
Г. Мантуан
Желтая карточка
А. Черников
43'
27'
Желтая карточка
Клаудиньо
23'
Желтая карточка
Г. Мантуан
Желтая карточка
В. Тормена
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
98
Максим Тимофеев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
20
Педро
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-1-1-3
1
Латышонок
31
Мантуан
33
Нино
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
32
Гонду
10
Глушенков
9
Кассьерра
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
11
Батчи
90
Смолов
90
Смолов
11
Батчи
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Клаудиньо
32
Гонду
20
Педро
20
Педро
32
Гонду
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
98
Максим Тимофеев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
98
Максим Тимофеев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
418
392
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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