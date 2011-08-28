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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 28 августа 2011
Зенит
28.08.2011, воскресенье, 16:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
5 : 0
Завершен
Краснодар
24'
А. Кержаков
30'
А. Кержаков
79'
А. Кержаков (П)
85'
Р. Широков
90+2'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
ГОЛ! 5:0!
Данни
Пас отдал
С. Хусти
+2
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 4:0!
Р. Широков
Пас отдал
И. Денисов
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Кержаков
Желтая карточка
Жоаозиньо
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Д. Анджелкович
Желтая карточка
А. Михеев
Травма
Данни
Желтая карточка
А. Кульчий
Замена
В. Файзулин
️️️️
Д. Лазович
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Абреу
Замена
А. Михеев
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
Д. Анджелкович
ГОЛ! 2:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Д. Кришито
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
27
Данко Лазович
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
50
Владимир Татарчук
ЛВ
24
Александр Кульчий
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
36
Олег Самсонов
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
90
Андрей Михеев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-3-2-1
16
Малафеев
6
Ломбертс
22
Алвеш
4
Кришито
22
Анюков
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
27
Лазович
11
Кержаков
4-1-2-2-1
1
Городов
22
Враньеш
25
Амисулашвили
4
Тубич
33
Анджелкович
24
Кульчий
18
Дринчич
26
Абреу
36
Самсонов
50
Татарчук
14
Мовсисян
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
27
Лазович
20
Файзулин
20
Файзулин
27
Лазович
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
26
Абреу
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
26
Абреу
36
Самсонов
90
Михеев
90
Михеев
36
Самсонов
33
Анджелкович
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
33
Анджелкович
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
31
Денис Пчелинцев
ВР
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Зенит - Краснодар
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 16:30 (прямая)
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