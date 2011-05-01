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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 01 мая 2011
Краснодар
01.05.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зенит
+1
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
Данни
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Михеев
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Кульчий
Замена
Е. Шипицин
️️️️
А. Ерохин
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Хусти
Желтая карточка
А. Мартынович
+1
Желтая карточка
Н. Тубич
Желтая карточка
С. Гогниев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
18
Никола Дринчич
(К)
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
33
Анджелкович
14
Мартынович
4
Тубич
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
18
Дринчич
50
Татарчук
21
Ерохин
2
Гогниев
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
18
Зырянов
9
Хусти
11
Ионов
10
Данни
11
Кержаков
21
Ерохин
25
Шипицин
25
Шипицин
21
Ерохин
22
Жоаозиньо
90
Михеев
90
Михеев
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
84
Воробьев
84
Воробьев
24
Кульчий
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
9
Хусти
27
Лазович
27
Лазович
9
Хусти
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
1
Игорь Усминский
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Краснодар - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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