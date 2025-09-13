14 сентября на стадионе «Читта-дель-Триколоре» пройдeт матч 3 тура Серии А, где «Сассуоло» примет «Лацио». Обе команды подходят к поединку в разной форме: хозяева переживают непростой старт, в то время как римляне уже успели показать мощь атаки и претендуют на высокие места.

«Сассуоло»

Команда из Реджо-Эмилии начала сезон с двух поражений. В прошлом туре «Сассуоло» уступил «Кремонезе» 2:3, хотя сумел навязать борьбу и отметиться голами. За последние пять матчей коллектив забил четыре раза, но при этом пропустил шесть мячей. Главная проблема хозяев – слабая оборона, которая допускает слишком много свободных зон. При этом атака способна реализовывать моменты даже против более сильных соперников, что делает «Сассуоло» неприятным противником, особенно на домашнем поле.

«Лацио»

Старт сезона у римлян получился уверенным: после поражения в первом туре от «Комо» (0:2) команда ответила крупной победой над «Вероной» – 4:0. За пять последних игр «Лацио» забил девять мячей и пропустил всего четыре, что говорит о балансе между атакой и обороной. Коллектив активно использует фланги и отличается высокой реализацией моментов. При этом команда играет организованно в обороне, что позволяет контролировать темп матча и не давать сопернику шансов на контратаки.

Факты о командах

«Сассуоло»

0 очков после 2 туров

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропустил 6 голов за 5 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

«Лацио»

3 очка после 2 туров

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

9 голов за последние 5 игр

Победа 4:0 в прошлом туре над «Вероной»

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Лацио»

«Сассуоло» будет играть на своeм поле и постарается реабилитироваться за неудачный старт. Однако команда слишком нестабильна в обороне и часто допускает ошибки, которыми «Лацио» умеет пользоваться. Гости выглядят более сбалансированными и обладают сильной атакой, которая в нынешней форме способна забить несколько мячей. Вероятен сценарий, при котором «Сассуоло» сумеет отличиться, но общая динамика матча должна остаться в пользу «Лацио».

Рекомендованные ставки