«Сассуоло» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

13 сентября 2025 9:09
Сассуоло - Лацио
14 сент. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 3 тур
2.05
Лацио победит
14 сентября на стадионе «Читта-дель-Триколоре» пройдeт матч 3 тура Серии А, где «Сассуоло» примет «Лацио». Обе команды подходят к поединку в разной форме: хозяева переживают непростой старт, в то время как римляне уже успели показать мощь атаки и претендуют на высокие места.

«Сассуоло»

Команда из Реджо-Эмилии начала сезон с двух поражений. В прошлом туре «Сассуоло» уступил «Кремонезе» 2:3, хотя сумел навязать борьбу и отметиться голами. За последние пять матчей коллектив забил четыре раза, но при этом пропустил шесть мячей. Главная проблема хозяев – слабая оборона, которая допускает слишком много свободных зон. При этом атака способна реализовывать моменты даже против более сильных соперников, что делает «Сассуоло» неприятным противником, особенно на домашнем поле.

«Лацио»

Старт сезона у римлян получился уверенным: после поражения в первом туре от «Комо» (0:2) команда ответила крупной победой над «Вероной» – 4:0. За пять последних игр «Лацио» забил девять мячей и пропустил всего четыре, что говорит о балансе между атакой и обороной. Коллектив активно использует фланги и отличается высокой реализацией моментов. При этом команда играет организованно в обороне, что позволяет контролировать темп матча и не давать сопернику шансов на контратаки.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • 0 очков после 2 туров
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропустил 6 голов за 5 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Лацио»

  • 3 очка после 2 туров
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 9 голов за последние 5 игр
  • Победа 4:0 в прошлом туре над «Вероной»

Личные встречи
23% (5)
18% (4)
59% (13)
26
Забитых мячей
43
1.18
В среднем за матч
1.95
2:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
1 : 1
26.05.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
0 : 2
21.10.2023
Лацио
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2 : 0
03.05.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
0 : 2
15.01.2023
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
2 : 1
02.04.2022
Сассуоло
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
2 : 1
12.12.2021
Лацио
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2 : 0
23.05.2021
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
24.01.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 2
11.07.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1 : 2
24.11.2019
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
2 : 2
07.04.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1 : 1
11.11.2018
Лацио
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0 : 3
25.02.2018
Лацио
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
6 : 1
01.10.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 2
01.04.2017
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
2 : 1
30.10.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 2
29.02.2016
Сассуоло
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
18.10.2015
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0 : 3
01.03.2015
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 2
05.10.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
3 : 2
23.02.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
2 : 2
29.09.2013
Лацио
Показать все

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Лацио»

«Сассуоло» будет играть на своeм поле и постарается реабилитироваться за неудачный старт. Однако команда слишком нестабильна в обороне и часто допускает ошибки, которыми «Лацио» умеет пользоваться. Гости выглядят более сбалансированными и обладают сильной атакой, которая в нынешней форме способна забить несколько мячей. Вероятен сценарий, при котором «Сассуоло» сумеет отличиться, но общая динамика матча должна остаться в пользу «Лацио».

Рекомендованные ставки

  • Лацио победит – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75

2.05
Лацио победит
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Лацио Сассуоло
