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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 21 октября 2023
Сассуоло
21.10.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
28'
Ф. Андерсон
35'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Лацио
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
А. Пинамонти
88'
79'
Замена
Д. Камада
️️️️
Л. Альберто
79'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
В. Кастелланос
77'
Желтая карточка
Д. Катальди
75'
Желтая карточка
Л. Альберто
67'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Гендузи
63'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Замена
Г. Дефрель
️️️️
С. Кастильехо
61'
53'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Педро
53'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
Замена
К. Торстведт
️️️️
У. Рачич
46'
Замена
М. Винья
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
Замена
М. Эрлич
️️️️
Руан
46'
44'
Желтая карточка
Педро
35'
ГОЛ! 0:2!
Л. Альберто
32'
Желтая карточка
Н. Ровелла
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
В. Кастелланос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
4
Руан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Урош Рачич
ОП
11
Даниэль Болока
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
62
Даниэль Тейнер
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
42
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
22
Тольян
4
Руан
67
Феррари
27
Хольмгрен-Педерсен
10
Рачич
11
Болока
45
Лорьенте
10
Берарди
70
Кастильехо
9
Пинамонти
4-1-1-3-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
11
Кастелланос
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Винья
6
Винья
27
Хольмгрен-Педерсен
4
Руан
6
Эрлич
6
Эрлич
4
Руан
10
Рачич
42
Торстведт
42
Торстведт
10
Рачич
70
Кастильехо
92
Дефрель
92
Дефрель
70
Кастильехо
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
6
Гендузи
15
Весино
15
Весино
6
Гендузи
18
Альберто
18
Камада
18
Камада
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
9
Педро
11
Кастелланос
9
Иммобиле
9
Иммобиле
11
Кастелланос
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
62
Даниэль Тейнер
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
62
Даниэль Тейнер
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
2
Филиппо Миссори
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Лацио
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
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