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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 07 апреля 2019
Лацио
07.04.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
53'
Ч. Иммобиле (П)
90+5'
С. Лулич
57'
Рожерио
89'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
ГОЛ! 2:2!
С. Лулич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
90'
+5
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Берарди
Пас отдал
С. Сенси
83'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
А. Дункан
Замена
Л. Лейва
️️️️
М. Бадель
80'
Желтая карточка
М. Бадель
78'
73'
Замена
Д. Берарди
️️️️
А. Матри
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Пароло
69'
66'
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
М. Локателли
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ф. Кайседо
63'
57'
ГОЛ! 1:1!
Рожерио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
53'
52'
Желтая карточка
М. Локателли
Желтая карточка
М. Пароло
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
77
Марушич
19
Лулич
16
Пароло
47
Бадель
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
3-3-2-1-1
47
Консильи
13
Рожерио
96
Маньяни
13
Пелузо
14
Лирола
5
Локателли
28
Демирал
8
Сенси
32
Дункан
13
Бога
21
Матри
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
47
Бадель
6
Лейва
6
Лейва
47
Бадель
10
Кайседо
32
Корреа
32
Корреа
10
Кайседо
32
Дункан
10
Бурабиа
10
Бурабиа
32
Дункан
5
Локателли
4
Маньянелли
4
Маньянелли
5
Локателли
21
Матри
94
Берарди
94
Берарди
21
Матри
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лацио - Сассуоло
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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