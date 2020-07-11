Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 11 июля 2020
Лацио
11.07.2020, суббота, 18:15
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
33'
Л. Альберто
52'
Д. Распадори
90+1'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Феррари
89'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Д. Распадори
Желтая карточка
Л. Лейва
85'
83'
Желтая карточка
Д. Феррари
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Л. Альберто
83'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Ш. Раду
83'
79'
Замена
Рожерио
️️️️
Ж. Бога
Желтая карточка
Баштуш
75'
68'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Милинкович-Савич
67'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Ф. Кайседо
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Ф. Капуто
51'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
Замена
Джони
️️️️
Д. Лукаку
46'
46'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
46'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
42'
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
33'
Желтая карточка
М. Пароло
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Баштуш
26
Раду
15
Ачерби
29
Лаццари
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
94
Лукаку
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-1-2-2-1
47
Консильи
22
Тольян
6
Марлон
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
10
Бурабиа
25
Траоре
31
Джуричич
13
Бога
18
Распадори
94
Лукаку
24
Джони
24
Джони
94
Лукаку
26
Раду
3
Вавро
3
Вавро
26
Раду
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
10
Кайседо
32
Катальди
32
Катальди
10
Кайседо
18
Альберто
11
Адеканье
11
Адеканье
18
Альберто
18
Распадори
96
Маньяни
96
Маньяни
18
Распадори
13
Бога
13
Рожерио
13
Рожерио
13
Бога
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
31
Джуричич
17
Гараслин
17
Гараслин
31
Джуричич
25
Траоре
9
Капуто
9
Капуто
25
Траоре
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
52
Лука Фальбо
ЦЗ
28
Андре Андерсон
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
18
Джакомо Манцари
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
52
Лука Фальбо
ЦЗ
28
Андре Андерсон
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Остались в запасе
18
Джакомо Манцари
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Андреа Гьон
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Лацио - Сассуоло
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Сассуоло
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 15:50
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+