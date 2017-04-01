Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Лацио
Сассуоло - Лацио: обзор матча 01 апреля 2017
Сассуоло
01.04.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
26'
Д. Берарди (П)
42'
Ч. Иммобиле
84'
Ф. Ачерби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Лацио
Желтая карточка
П. Лирола
89'
89'
Желтая карточка
Б. Кейта
Замена
А. Рагуса
️️️️
М. Политано
85'
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Ачерби
79'
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
71'
Замена
А. Дункан
️️️️
С. Миссироли
64'
58'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Лулич
58'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
У. Худт
42'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
33'
Желтая карточка
У. Худт
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
32'
26'
Желтая карточка
Т. Стракоша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Берарди
26'
5'
Желтая карточка
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Лацио
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
28
Каннаваро
15
Делл'Орко
14
Лирола
6
Миссироли
20
Аквилани
94
Берарди
7
Пеллегрини
21
Политано
92
Дефрель
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Худт
6
де Врей
26
Раду
4
Патрик
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Лулич
21
Политано
32
Рагуса
32
Рагуса
21
Политано
6
Миссироли
32
Дункан
32
Дункан
6
Миссироли
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
29
Худт
94
Лукаку
94
Лукаку
29
Худт
7
Андерсон
25
Ломбарди
25
Ломбарди
7
Андерсон
19
Лулич
17
Кейта
17
Кейта
19
Лулич
Остались в запасе
Сассуоло
Лацио
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
41
Лука Боррелли
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Сассуоло - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Сассуоло
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+