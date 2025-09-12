13 сентября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне пройдeт матч 4-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом». Команды подходят к встрече в разных эмоциональных и турнирных состояниях: хозяева никак не могут набрать форму, тогда как гости уверенно лидируют в таблице и демонстрируют атакующий стиль.

«Реал Сосьедад»

Старт сезона выдался крайне неудачным: всего 2 очка после трeх туров и уже четыре матча без побед в Ла Лиге. Последнее поражение от «Овьедо» (0:1) лишь усилило давление на команду.При этом оборона «Сосьедада» даeт сбои: команда пропускает в 7 матчах подряд, а среднее число пропущенных голов за последние 5 игр – 1.00. В атаке же дела обстоят ещe хуже – лишь 4 гола в пяти матчах, что даeт в среднем 0.80 за игру. Андер Барренечеа остаeтся главным надеждой в нападении, но его эффективности пока не хватает, чтобы повлиять на результат.

«Реал»

Мадридский клуб входит в сезон уверенно: три победы в трeх турах, 9 очков и первая строчка в таблице. Команда забила 10 голов в пяти последних матчах, в среднем – 2.00 за игру. Килиан Мбаппе стал главной атакующей звездой «Реала», отличившись шесть раз за 10 игр. При этом команда продолжает регулярно пропускать – 5 голов за 5 матчей, что в среднем даeт те же 1.00 за игру, как и у соперника.Тем не менее, стабильная атакующая игра и форма ключевых исполнителей пока полностью компенсируют ошибки в защите.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

4 матча без побед в Ла Лиге

В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 – пропущено (последние 5 матчей)

Пропускает в 7 матчах подряд

2 очка после 3 туров

«Реал»

3 победы в 3 турах, 1 место

Победы в 6 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 – пропущено (последние 5 матчей)

Мбаппе – 6 голов в 10 играх

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Реал»

Несмотря на традиционно непростой выезд в Сан-Себастьян, «Реал» явно превосходит соперника по качеству игры, результатам и индивидуальному мастерству. Учитывая нестабильность обороны «Сосьедада» и забивную форму Мбаппе, стоит ожидать результативной игры с преимуществом гостей.Оборона мадридцев тоже не идеальна, что может дать шанс хозяевам отличиться, но итоговое преимущество, скорее всего, будет за «Реалом».

Рекомендованные ставки: