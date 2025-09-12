Введите ваш ник на сайте
«Реал Сосьедад» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.6

12 сентября 2025 8:19
Реал Сосьедад - Реал
13 сент. 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Реала»
Сделать ставку

13 сентября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне пройдeт матч 4-го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом». Команды подходят к встрече в разных эмоциональных и турнирных состояниях: хозяева никак не могут набрать форму, тогда как гости уверенно лидируют в таблице и демонстрируют атакующий стиль.

«Реал Сосьедад»

Старт сезона выдался крайне неудачным: всего 2 очка после трeх туров и уже четыре матча без побед в Ла Лиге. Последнее поражение от «Овьедо» (0:1) лишь усилило давление на команду.При этом оборона «Сосьедада» даeт сбои: команда пропускает в 7 матчах подряд, а среднее число пропущенных голов за последние 5 игр – 1.00. В атаке же дела обстоят ещe хуже – лишь 4 гола в пяти матчах, что даeт в среднем 0.80 за игру. Андер Барренечеа остаeтся главным надеждой в нападении, но его эффективности пока не хватает, чтобы повлиять на результат.

«Реал»

Мадридский клуб входит в сезон уверенно: три победы в трeх турах, 9 очков и первая строчка в таблице. Команда забила 10 голов в пяти последних матчах, в среднем – 2.00 за игру. Килиан Мбаппе стал главной атакующей звездой «Реала», отличившись шесть раз за 10 игр. При этом команда продолжает регулярно пропускать – 5 голов за 5 матчей, что в среднем даeт те же 1.00 за игру, как и у соперника.Тем не менее, стабильная атакующая игра и форма ключевых исполнителей пока полностью компенсируют ошибки в защите.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • 4 матча без побед в Ла Лиге
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 – пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • 2 очка после 3 туров

«Реал»

  • 3 победы в 3 турах, 1 место
  • Победы в 6 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.00 – пропущено (последние 5 матчей)
  • Мбаппе – 6 голов в 10 играх

Личные встречи
15% (5)
15% (5)
70% (23)
39
Забитых мячей
80
1.18
В среднем за матч
2.42
4:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  4:4
Испания. Примера, 38 тур
Реал
2 : 0
24.05.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
4 : 4
01.04.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
0 : 1
26.02.2025
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
14.09.2024
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
26.04.2024
Реал
Испания. Примера, 5 тур
Реал
2 : 1
17.09.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
02.05.2023
Реал
Испания. Примера, 19 тур
Реал
0 : 0
29.01.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Реал
4 : 1
05.03.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
04.12.2021
Реал
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1 : 1
01.03.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
20.09.2020
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.06.2020
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 4
06.02.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3 : 1
23.11.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
12.05.2019
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 2
06.01.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Реал
5 : 2
10.02.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
17.09.2017
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Реал
3 : 0
29.01.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
21.08.2016
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
30.04.2016
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
3 : 1
30.12.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4 : 1
31.01.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
31.08.2014
Реал
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 4
05.04.2014
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
5 : 1
09.11.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 3
26.05.2013
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
4 : 3
06.01.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5 : 1
24.03.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
29.10.2011
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Реал
4 : 1
06.02.2011
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.09.2010
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Реал»

Несмотря на традиционно непростой выезд в Сан-Себастьян, «Реал» явно превосходит соперника по качеству игры, результатам и индивидуальному мастерству. Учитывая нестабильность обороны «Сосьедада» и забивную форму Мбаппе, стоит ожидать результативной игры с преимуществом гостей.Оборона мадридцев тоже не идеальна, что может дать шанс хозяевам отличиться, но итоговое преимущество, скорее всего, будет за «Реалом».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Реала» – коэффициент 1.60
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.60
Победа «Реала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Реал Реал Сосьедад
